Билецкий – о задержании активистов 'Нацкорпуса': сегодня буде горячо. Видео

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявил, что движение ответит на обыски и задержания его сторонников, а также избрание для них мер пресечения. В частности, после акции протеста, которая состоялась 14 августа возле Офиса президента в Киеве.

По его словам, ответ последует более чем в десять раз сильнее и в целом "сегодня будет горячо". Об этом он сказал в комментарии журналистам после завершения субботнего протеста на Банковой, видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы не собираемся терпеть подлость власти в отношении ветеранов. Если сейчас не получится справедливо решить (вопрос с задержанием участников акции. – Ред.) и будут мероприятия в стиле следственного изолятора и т. п., то сегодня будет горячо", – подчеркнул Белецкий.

Видео дня

Он добавил, что под словом "горячо" подразумевает отстаивание справедливости, и ответ в суде. В частности, представители "Нацкорпуса" обязательно будут подавать апелляции на любые приговоры.

"И апелляция будет даже не в десять раз сложнее для власти, чем сегодняшний протест... Когда нельзя добиться правосудия, то честный человек борется за справедливость. Мы это делали в 2014-м и будем сейчас", – заверил Белецкий.

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