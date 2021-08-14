Появилось видео столкновений 'Нацкорпуса' с полицией в Киеве

В субботу, 14 августа, в Киеве представители "Национального корпуса" вышли на акцию протеста "Остановим капитуляцию!". Начались стычки с правоохранителями, некоторые из них были ранены.

Активисты поджигали дымовые шашки, звучали взрывы. Они также бросали в полицейских автомобильные шины, соответствующее видео опубликовал "Телеграф" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Telegram-канал "Лентач" распространил ряд роликов с протеста. На них видно, как митингующие вели себя агрессивно и бросались на силовиков, чтобы спровоцировать их на драку. Банковую заволокло дымом.

Видео дня

В ответ на их действия правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ, сообщил в Facebook глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе акции протеста "Нацкорпуса" семеро полицейских получили ожоги, а несколько нацгвардейцев были травмированы.