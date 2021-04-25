Безрассудная Россия пребывает в упадке, – новый глава британской разведки

Новоназначенный глава разведки Великобритании Ричард Мур назвал Российскую Федерацию безрассудной страной, которая находится в упадке.

В интервью The Sunday Times он отметил, что сегодня Россия представляет собой "объективно ослабевающее" государство в экономическом и демографическом плане. При этом для него РФ "представляет одну из более насущных сложностей".

"Когда мы видим такую модель безрассудного поведения, понимая, что происходит вокруг Украины, – конечно же, это нас беспокоит", – сказал Мур.

Глава британской разведки также сообщил, что возглавляемая им служба "тесно сотрудничает с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы доносим решительные ответы президенту Путину".

"Я не поднимал трубку, но у меня есть способы донести то, что мне нужно. Мы сидим напротив них в Совете безопасности ООН, и у нас есть способы связаться с ними", – сказал Мур.

Как известно, Великобритания готовится отправить военные корабли Королевского флота в Черное море. Там они должны появиться уже в мае. Введение кораблей в украинские воды призвано продемонстрировать солидарность страны с Украиной, а также союзниками по НАТО.

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