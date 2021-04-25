Посольство РФ по-хамски отреагировало на высылку российских дипломатов из стран Прибалтики
Посольство РФ в Республике Беларусь резко отреагировало на информацию о высылке российских дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии.
В официальном Twitter дипломатическое учреждение опубликовало хештег SmallDickEnergy. Сообщение стало ответом на пост министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором дипломат написал, что его страна решила проявить солидарность с Чехией и выслать двух сотрудников посольства РФ за "деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".
"#smalldipenergy or #smalldickenergy – выбор ваш", – написали в посольстве.
Следует отметить, что фразу "small dick energy" можно перевести как "энергия маленького члена". Ее используют по отношению к людям, которые демонстрируют самоуверенность, но ничем не могут похвастаться.
Пользователи сети преимущественно раскритиковали ответ посольства РФ в Беларуси.
"Жалкое тупое быдло. Что "президент", что "дипломаты", – написал пользователь Roe Slaan.
В свою очередь пользователь Politikerleden отметил, что РФ слишком часто "думает о членах".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Эстония, Латвия и Литва в знак солидарности с правительством Чехии высылают из своих стран российских дипломатов. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что решение, в частности, принято в связи с незаконной деятельностью спецслужб РФ в Чехии.
Ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова), подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.