Посольство РФ по-хамски отреагировало на высылку российских дипломатов из стран Прибалтики

Посольство РФ в Республике Беларусь резко отреагировало на информацию о высылке российских дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии.

В официальном Twitter дипломатическое учреждение опубликовало хештег SmallDickEnergy. Сообщение стало ответом на пост министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором дипломат написал, что его страна решила проявить солидарность с Чехией и выслать двух сотрудников посольства РФ за "деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".

"#smalldipenergy or #smalldickenergy – выбор ваш", – написали в посольстве.

Следует отметить, что фразу "small dick energy" можно перевести как "энергия маленького члена". Ее используют по отношению к людям, которые демонстрируют самоуверенность, но ничем не могут похвастаться.

Пользователи сети преимущественно раскритиковали ответ посольства РФ в Беларуси.

"Жалкое тупое быдло. Что "президент", что "дипломаты", – написал пользователь Roe Slaan.

В свою очередь пользователь Politikerleden отметил, что РФ слишком часто "думает о членах".

Как сообщал OBOZREVATEL: