Кнут вместо подарков? Почему Меркель решила приехать к Зеленскому и чего ждать Украине

22 августа канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что одними из главных тем переговоров будут развитие двусторонних отношений и перспективы "Северного потока-2". Хотя никакой конкретики нет.

OBOZREVATEL решил поинтересоваться у дипломатов и экспертов, почему Меркель решила приехать именно перед годовщиной Дня Независимости Украины и к чему стоит готовиться официальному Киеву.

Бывший народный депутат Тарас Чорновил отметил, что неожиданно для всех инициатором встречи стала Ангела Меркель. Несмотря на то, что ранее канцлер отвергла приглашение Зеленского присоединиться к "Крымской платформе" и посетить страну в День Независимости.

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Чорновил подчеркнул, что в последнее время отношения между Украиной и Германией стали довольно напряженными и на Меркель повлияли "выпады" со стороны украинских властей. К примеру:

глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Германии отказалось предоставить Украине оружие. Поэтому власть работает над тем, чтобы уже новое правительство Германии изменило свою позицию по этому вопросу;

а секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Германия и Франция несут ответственность за оккупацию Россией Крыма, так как вовремя не предоставили Украине ПДЧ в НАТО.

В этом ключе, предполагает бывший нардеп, Меркель будет проводить так называемую челночную дипломатию. То есть транслировать позицию президента США Джо Байдена перед его встречей с Владимиром Зеленским.

"Канцлер приедет не с подарками, а с кнутом. И она будет что-то требовать от Зеленского. К примеру, отказа от все тех заявлений, которые в последнее время делались (в отношении "Северного потока-2"). Но это точно будет не что-то комплиментарное. Иначе Меркель бы не отказалась от участия в "Крымской платформе". Это может быть что-то, от чего будет зависеть поездка Зеленского в Белый дом 30 августа", – отметил он.

А вот экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко придерживается иной точки зрения. По его словам, визит Меркель связан с войной на Донбассе и попыткой протолкнуть в украинское законодательство формулу Штайнмайера.

"Упоминание Меркель формулы Штайнмайера не было случайным, как это казалось сначала. Это та линия, которая проводится и Германией, и Францией для того, чтобы любой ценой решить ситуацию на Донбассе и наконец-ко начать торговать с Россией, как это было ранее", – заявил он.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что во время своего визита Меркель попытается донести до Зеленского: после выборов нового правительства в Германии ситуация нестабильности для Украины может только усилиться.

"Я вижу желание Меркель убедить Зеленского в том, что после перезагрузки немецкого правительства может быть создана ситуация еще большей нестабильности и большей непредсказуемости для Украины. Поэтому лучше принять сейчас предложение Меркель и касательно Донбасса, и касательно "Северного потока-2", – считает он.

Дипломат уверен, что визит канцлера никак не связан с будущей поездкой Зеленского в Белый дом. "Это не миссия Меркель, она будет продвигать ключевые интересы немецкого бизнеса и политикума", – добавил экс-министр.

Климкин очертил ряд вопросов, которые вероятно будут обсуждать политики. В частности, это:

энергетика;

"Северный поток-2";

будущая работа газотранспортной системы Украины;

немецкие инвестиции в новые виды энергии;

возможность использования немецких технологий и немецких денег.

Что же касается Донбасса, то в этом направлении позиция Меркель не поменяется. "Она и дальше будет убеждать Зеленского следовать логике Минских соглашений, несмотря на массированную паспортизацию жителей Донбасса со стороны РФ", – считает дипломат.