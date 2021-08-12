Кнут вместо подарков? Почему Меркель решила приехать к Зеленскому и чего ждать Украине
22 августа канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что одними из главных тем переговоров будут развитие двусторонних отношений и перспективы "Северного потока-2". Хотя никакой конкретики нет.
OBOZREVATEL решил поинтересоваться у дипломатов и экспертов, почему Меркель решила приехать именно перед годовщиной Дня Независимости Украины и к чему стоит готовиться официальному Киеву.Меркель едет давить на Зеленского?
Бывший народный депутат Тарас Чорновил отметил, что неожиданно для всех инициатором встречи стала Ангела Меркель. Несмотря на то, что ранее канцлер отвергла приглашение Зеленского присоединиться к "Крымской платформе" и посетить страну в День Независимости.
Чорновил подчеркнул, что в последнее время отношения между Украиной и Германией стали довольно напряженными и на Меркель повлияли "выпады" со стороны украинских властей. К примеру:
глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Германии отказалось предоставить Украине оружие. Поэтому власть работает над тем, чтобы уже новое правительство Германии изменило свою позицию по этому вопросу;
а секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Германия и Франция несут ответственность за оккупацию Россией Крыма, так как вовремя не предоставили Украине ПДЧ в НАТО.
В этом ключе, предполагает бывший нардеп, Меркель будет проводить так называемую челночную дипломатию. То есть транслировать позицию президента США Джо Байдена перед его встречей с Владимиром Зеленским.
"Канцлер приедет не с подарками, а с кнутом. И она будет что-то требовать от Зеленского. К примеру, отказа от все тех заявлений, которые в последнее время делались (в отношении "Северного потока-2"). Но это точно будет не что-то комплиментарное. Иначе Меркель бы не отказалась от участия в "Крымской платформе". Это может быть что-то, от чего будет зависеть поездка Зеленского в Белый дом 30 августа", – отметил он.
А вот экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко придерживается иной точки зрения. По его словам, визит Меркель связан с войной на Донбассе и попыткой протолкнуть в украинское законодательство формулу Штайнмайера.
"Упоминание Меркель формулы Штайнмайера не было случайным, как это казалось сначала. Это та линия, которая проводится и Германией, и Францией для того, чтобы любой ценой решить ситуацию на Донбассе и наконец-ко начать торговать с Россией, как это было ранее", – заявил он.Ситуация для Украины может ухудшиться
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что во время своего визита Меркель попытается донести до Зеленского: после выборов нового правительства в Германии ситуация нестабильности для Украины может только усилиться.
"Я вижу желание Меркель убедить Зеленского в том, что после перезагрузки немецкого правительства может быть создана ситуация еще большей нестабильности и большей непредсказуемости для Украины. Поэтому лучше принять сейчас предложение Меркель и касательно Донбасса, и касательно "Северного потока-2", – считает он.
Дипломат уверен, что визит канцлера никак не связан с будущей поездкой Зеленского в Белый дом. "Это не миссия Меркель, она будет продвигать ключевые интересы немецкого бизнеса и политикума", – добавил экс-министр.
Климкин очертил ряд вопросов, которые вероятно будут обсуждать политики. В частности, это:
энергетика;
"Северный поток-2";
будущая работа газотранспортной системы Украины;
немецкие инвестиции в новые виды энергии;
возможность использования немецких технологий и немецких денег.
Что же касается Донбасса, то в этом направлении позиция Меркель не поменяется. "Она и дальше будет убеждать Зеленского следовать логике Минских соглашений, несмотря на массированную паспортизацию жителей Донбасса со стороны РФ", – считает дипломат.