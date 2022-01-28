Бессмертный: Украине нужно выходить из "минского процесса" и полагаться на "дирижерскую функцию" США. Интервью
России нужен "нормандский формат", чтобы выйти за рамки международного права. Встреча советников глав государств четверки априори не может принести ни малейшего результата, поскольку статус этих лиц равен нулю.
Сейчас у Украины есть уникальный шанс выйти из "минского процесса", но о новой переговорной площадке в Стамбуле или Анкаре не может быть и речи. Киев должен полностью полагаться на "дирижерскую функцию" США.
Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал дипломат, бывший член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца публикации).
– Что такое статус советников глав государств в "нормандском формате"? Это 0,0. Потому что в практике международных отношений первый уровень – это уровень политдиректоров. У нас это заместители министров, ведущие политические вопросы. Второй уровень – это уровень министров иностранных дел. Третий уровень – это уровень глав правительств. И четвёртый, ключевой уровень – это уровень глав государств.
Если идти по установленным правилам, то здесь нет такого статуса, как советники глав государств "нормандского формата".
– То есть, даже если состоится прямой диалог Ермака и Козака, результата не будет?
– Совершенно верно. Он ничего не значит. Потому что в первую очередь Россия легонько его отклонит.
Я объясню, почему. Задание номер один Кремля в этом процессе – это выйти за рамки норм международного права, регулирующих вопросы, о которых мы говорим, и второе – выйти за рамки организационных структур, обеспечивающих сегодня безопасность и на континенте, и в мире.
Само появление этих структур, находящихся за пределом установившихся правил, это уже свидетельствует о том, что Россия мухлюет этой ситуацией. Это хорошо видно и по переговорам на уровне Вашингтон-Москва, и на уровне Киев-Москва, и на переговорах "нормандского формата". Ибо сам "нормандский формат" является порождением этого подхода.
На днях пошла информация: а не начать ли межпарламентский диалог? Сейчас началась работа с общественными неправительственными институтами. А не начать ли диалог? Дальше будет разговор о церквях и т.д.
Это говорит о том, что Россия готовит какой-то шаг. На фоне этого потом якобы словесное смягчение, а дальше будет обвинение Украины в том, в чем она не виновата.
– Мы все понимаем, каким будет это обвинение: что мы не выполняем Минские соглашения в редакции, которая интересна Кремлю.
– В толковании, которое интересно Кремлю. И мы это очень быстро ощутим. Начнется с того, что прозвучит заявление: никакого смысла собирать "нормандскую четверку" нет.
– Накануне президент Зеленский заявил: "Мы работаем, чтобы состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине". Но мы отмечаем, что "нормандский формат" не приведет нас к миру. Разве не так?
– Здесь очень важно принимать во внимание то, что сейчас дирижерскую функцию в вопросах безопасности принял на себя Вашингтон. Согласие Кремля на шаг по "нормандской четверке" – это, прежде всего, попытка оттолкнуть Вашингтон от этой функции.
И Киеву нужно очень хорошо думать, что, как и кому говорить. Потому что разногласия, которые сейчас выстреливают – то из Германии, то из Хорватии, то из Франции – свидетельствует о том, что Кремль маневрирует.
Ни в коем случае сейчас нельзя допустить того, чтобы возник диссонанс между Киевом и Вашингтоном, между Киевом и Брюсселем, между Киевом и официальной позицией Парижа и Берлина. Потому что там может быть отчасти что угодно.
– Не вызовет ли диссонанс и не обидится ли "дирижер", если и нам, и Турции будет интересно организовать переговоры в Стамбуле или в Анкаре?
– Такие вещи недопустимы. В нынешней ситуации дирижерская функция, как минимум, обеспечивает укрепление обороноспособности Украины, предоставление финансовой помощи, сильный удар по экономическому и финансовому состоянию Кремля, фактически создание антипутинской коалиции. И в этом стратегическом направлении нужно двигаться.
– То есть искать новый Минск не нужно, нужно оставаться на старых площадках?
– Сейчас можно даже при определенных согласованных вещах заявить о выходе из "минского процесса", о выходе из исполнения Минских договоренностей. Но это нужно делать скоординировано.
Сейчас ситуация очень благоприятна в том, чтобы скоординировано на этих столах переговоров – в Женеве, Брюсселе, Вене, "в минском процессе" – действовать, атаковать.
То, что Кремль вбрасывает тезис о том, что Украина сдается – свидетельство того, что он роет предохранительный вал. Украинским "ловцам рыбы" нужно это поймать и понять, как это делать вместе с Вашингтоном, Брюсселем, Берлином, Парижем, Веной.
Тогда я гарантирую, что то, о чем говорит президент Зеленский – мир на Донбассе и мир вообще на континенте, в центральной Европе – будет обеспечен. Хуже всего – если здесь будет диссонанс.