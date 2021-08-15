Беленюк рассказал, пойдет ли в мэры Киева

Олимпийский чемпион, депутат Верховной Рады от фракции монобильшинства "Слуга народа" Жан Беленюк заявил, что вполне мог бы стать мэром Киева. Ведь, по его словам, ничто не мешает ему составить конкуренцию нынешнему главе города, тоже спортсмену Виталию Кличко.

Мнением об этом украинский борец греко-римского стиля и парламентарий поделился в интервью OBOZREVATEL. Ранее он говорил о 50/50 шансов на то, что станет кандидатом в мэры столицы или же его увидят на следующей Олимпиаде.

"Честно говоря, не задумывался (о баллотировании на должность киевского городского головы. – Ред.). Сейчас мне есть, чем заниматься. Но также я говорил, что у меня очень непредсказуемая жизнь. Поэтому не удивлюсь, если так случится", – отметил Беленюк.

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Также подчеркнул, что абсолютно готов к такой должности и обязанностям, которые она предусматривает.

"Я – киевлянин, родился в Киеве, люблю этот город, почему нет?" – риторически ответил борец-нардеп.

Он отметил, что скоро исполнится два года с тех пор, как он стал парламентарием. По его убеждению, за это время ему кое-что удалось реализовать, а что-то и нет.

После Олимпиады "слуга" собирается с еще большими усилиями взяться за лоббирование определенных законодательных инициатив. В частности, касающихся реализации законопроекта о меценатстве; инициативы по отчислению средств, которые были получены от лицензионных платежей в азартных играх; закона о создании государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки (№5073) законопроекта о льготной ставке на реализацию билетов на спортивные мероприятия и тому подобное.

Напомним: Жан Беленюк получил единственное "золото" для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. В финале греко-римской борьбы (весовая категория до 87 кг) он оказался сильнее представителя Венгрии Виктора Лоринца – результат 5:1.

Полную версию интервью с олимпийским чемпионом читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать на конфликт Беленюка. В адрес олимпийского чемпиона звучали расистские оскорбления. На случай негативно отреагировали президент и в партии "Слуга народа", правоохранители начали расследование.