Беларусь может начать вторжение в Украину, 'прикрывшись' провокацией на границе, – беларусский оппозиционер

Беларусь может начать вторжение на территорию Украины с провокации на госгранице. Вероятность вступления РБ в войну на стороне России все еще высока.

Об этом сообщает один из лидеров беларусской оппозиции Павел Латушко. "Провокация должна предусматривать якобы обстрел с украинской стороны территории Беларуси. После этого обстрела должно произойти достаточно широкое освещение и нагнетание обстоятельств в СМИ", – говорит политик.

Это станет поводом к тому, чтобы непризнанный президент РБ Александр Лукашенко подписал приказ о проведении военной наземной операции в Украине.

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Латушко назвал Лукашенко военным преступником и диктатором и отметил, что в его риторике уже есть угрозы вступления в войну.

Политик добавил, что сейчас рано говорить об открытом участии Беларуси в войне против Украины. Он считает, что самопровозглашенный президент находится в сложном положении. С одной стороны, он должен выполнять свои обязательства перед Кремлем, который уже купил поддержку Лукашенко, а с другой – он боится реакции собственных военных, которые не хотят присоединяться к армии Путина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что непризнанный президент Беларуси попытался уклониться от ответа на вопрос, поддерживает ли он действия Путина.

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