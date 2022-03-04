BBC описало пять возможных сценариев дальнейшего хода войны в Украине

Девятый день Украина борется с Россией, войска которой продолжают разрушать наши города и убивать мирных жителей. Отпор оккупантам дают ВСУ, силы теробороны и простые граждане. Но даже несмотря на поддержку западных стран и продолжающиеся переговоры с кремлевскими представителями, никто не может с уверенностью предсказывать будущее и лишь называет возможные сценарии дальнейшего хода событий.

Пять таких описало издание BBC – от мрачных до тех, что вселяют надежду. При этом, оценивая вероятность развития одного или сразу нескольких их них, эксперты сходятся в одном: мир изменился, отношение к стране-агрессору РФ больше не будет прежним, как и стран – к собственной безопасности.

Некоторые аналитики считают, что по этому сценарию Россия эскалирует свои военные действия, едва ли не до "победы".

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Они называют этот исход ни в коем случае не невозможным, но подчеркивают, что он будет зависеть от изменения нескольких факторов: более эффективных действий войск РФ, развертывания большего количества этих сил и возможности угасания необычайного боевого духа Украины.

Другие эксперты предполагают, что боевые действия перерастут в затяжную войну. Они говорят, что российские силы могут полностью увязнуть в трясине из-за низкого морального духа, плохой логистики и неумелого руководства. И им потребуется больше времени, чтобы, "уже добившись некоторого присутствия в нескольких городах Украины, попытаться сохранить контроль".

"Силы обороны Украины трансформируются в эффективное повстанческое движение, хорошо мотивированное и поддерживаемое местным населением. Запад продолжает поставлять оружие и боеприпасы. А затем, возможно, через много лет, вероятно, с новым руководством в Москве, российские войска в конце концов покидают Украину, согбенные и окровавленные, точно так же, как их предшественники после десятилетней борьбы покинули Афганистан в 1989 году", – описывает возможное развитие событий BBC.

Некоторые эксперты не исключают, что эта война способна выйти за пределы Украины. Поскольку Путин может "попытаться вернуть себе больше частей бывшей российской империи, отправив войска в экс-советские республики, которые не входят в НАТО. Не откидают и варианта, что глава РФ может объявить поставки западного оружия украинским силам "актом агрессии, требующим возмездия" и пригрозить отправить войска в страны Балтии, которые являются членами Североатлантического альянса.

"Это было бы чрезвычайно опасно и чревато войной с НАТО. А согласно статье 5 устава военного союза, нападение на одного члена является нападением на всех", – говорится в материале добавляя, что Путин вряд ли пойдет на такой риск.

Несмотря на то, что "сейчас говорят пушки, путь к диалогу всегда должен оставаться открытым". Так начатую Россией войну против Украины прокомментировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. А военные и политические эксперты отмечают, что может идти речь о поиске компромисса. Они считают, что Россию на него подстрекнет Китай – предупреждая, что не будет покупать российскую нефть и газ, если Кремль не пойдет на деэскалацию.

"Путин начинает искать выход из санкций. Тем временем украинские власти видят продолжающееся разрушение своей страны и делают вывод, что политический компромисс может быть лучше, чем такие человеческие жертвы. Вмешиваются дипломаты, и сделка заключена", – утверждают авторы статьи на ВВС.

Начав свое вторжение, глава РФ Владимир Путин заявил: "Мы готовы к любому исходу". И если сперва то, что в результате он потеряет власть, многим казалось немыслимым, теперь становится более вероятным.

Почетный профессор военных исследований лондонского Кингс-колледжа Лоуренс Фридман считает, что "сейчас смена режима в Москве вероятна".

"Путин ведет катастрофическую войну. Гибнут тысячи русских солдат. Экономические санкции кусаются. Президент теряет народную поддержку. Возможно, существует угроза народной революции. Он использует силы внутренней безопасности РФ для подавления этой оппозиции. Но это обескураживает, и против него восстает достаточное количество представителей российской военной, политической и экономической элиты", – пророчат специалисты.

Запад сразу ясно дал понять: если Путин уйдет и его заменит более умеренный лидер, то Россия увидит отмену некоторых санкций и восстановление нормальных дипломатических отношений.

"Может произойти кровавый дворцовый переворот, и Путина не станет. Опять же, сейчас это может показаться маловероятным. Но это не исключено, если люди, которые извлекли выгоду из него, больше не станут верить, что он может защищать их интересы", – выразили убеждение эксперты.

В заключение они добавили, что эти пять сценариев не исключают друг друга – некоторые из них могут сочетаться для получения разных результатов. Но как бы ни "разыгрывался этот конфликт", мир изменился и не вернется к прежнему статус-кво. Специалисты констатируют, что отношения России с внешним миром будут другими, европейское отношение к безопасности изменится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр обороны Британии Бен Уоллес выразил убеждение, что военная кампания в Украине проходит не так, как ее планировал глава РФ. По его словам, Путин точно не представлял масштабы расходов и количества военнопленных.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупационные войска России понесли потери по всем направлениям. В то же время зафиксировано, что враг начал сбрасывать кассетные бомбы на побережье Черного моря.

В Украину отправились следователи Гаагского трибунала. Они будут проводить расследование в рамках коллективного иска против России, войска которой наносили множество ракетных и авиаударов по мирным городам и гражданам.

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