В Украину выехали следователи Гаагского трибунала для расследования военных преступлений РФ

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В Украину отправились следователи Гаагского трибунала. Они будут проводить расследование в рамках коллективного иска против страны-агрессора России, которая наносила множество ракетных и авиаударов по мирным гражданам.

Об этом сообщает ВВС. Главный прокурор трибунала Карим Хан отметил, что действия Кремля подпадают под их юрисдикцию.

По словам Хана, любая сторона, которые ведет прицельный огонь по гражданскому населению и гражданским объектам – совершает преступление, определенное Римским статутом Международного уголовного суда и международным гуманитарным законам.

Напомним, что Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Киев потребовал привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта в Гааге начали расследование вторжения России в Украину. команда прокурора Хана занялась сбором всех возможных улик.

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