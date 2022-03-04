Война в Украине идет не так, как планировал Путин, - глава минобороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес убежден, что военная кампания в Украине проходит вовсе не так, как ее изначально планировал глава Кремля Владимир Путин. Российский президент точно не представлял масштабы издержек, потерь и числа военнопленных, захваченных ВСУ.

Об этом сообщил журналист и политический аналитик Олег Шарп на своем Telegram-канале. По всей видимости, неделя войны приносит Москве сплошные разочарования.

"В России накапливается значительная часть не только погибших, но и дезертиров и сдавшихся в плен. Уничтожена значительная часть бронетехники", – цитирует Уоллеса журналист.

Напомним, что за семь дней с момента прямого вторжения России на суверенные украинские территории, агрессор понес потери в виде девяти тысяч войск личного состава, а также сотни единиц техники.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным пришел к выводу, что военные события в Украине будут только усугубляться.

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