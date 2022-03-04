Оккупанты понесли потери на всех направлениях, но начали сбрасывать кассетные бомбы – Генштаб

Российские оккупанты понесли потери на всех направлениях. В то же время зафиксировано, что противник начал сбрасывать кассетные бомбы на черноморском побережье.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 4 марта. В целом отмечается, что Вооруженным силам Украины удалось остановить российских оккупантов на нескольких направлениях.

Отмечается, что основные силы противник сосредоточил на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Но при выполнении этой задачи группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку опрокидывания дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок кафиров введены в операцию.

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В Волынском направлении противник силами двух БТГр (батальонно-тактические группы) перешел к оборонным действиям в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. Не исключается, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.

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