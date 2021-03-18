Ряд народных депутатов хотят снять с себя и других чиновников категории "А" статус публично значимых лиц. Чтобы не подпадать после окончания полномочий зоркий глаз финансового мониторинга.

Только что рассмотрели два законопроекта на эту тему от Евгения Шевченко и Сергея Власенко.

Ни один орган власти или экспертное подразделение Аппарата ВРУ не поддерживает эти проекты, более того, органы государственной власти отмечают, что проекты в случае их принятия Верховной Радой повредят интересам общества и государства. В нашем законодательстве уже существовала норма о временное ограничение статуса национального публичного деятеля и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) в своем отчете отмечал, что в старом законе срок давности три года, после которого лицо уже не считалось публичным деятелем, было существенной слабостью законодательного определения термина "публичный деятель" и противоречил рекомендации FATF.

200 стран мира признали обязательность выполнения этих рекомендаций. Мы из-заз временных трудностей в правоприменении готовы отступиться от них?

Бойко обсуждаемый красивый корпоративный миф о том, что якобы принятия законопроектов 3687 и 4218 нужно, потому что жалуются экс-депутаты летнего возраста каких-то далеких созывов, а они, мол, больше ничего не могут, а их, несчастных, трясут – это лишь миф. Эти проекты не о том чтобы дать возможность таким очень старым, слабым и немощным избранникам народа и еще куче другого безымянного экс-руководства страны жить спокойно в связи с потерянным политическим влиянием. Они о том, чтобы уничтожить риск-ориентированный подход к обслуживанию клиента. Чтобы лица, входящие в список Форбс как богатые, и являются бывшими и нынешними народными депутатами, не испытывали неудобств, гоняя средства на и с своих счетов. Настоящая проблема, совсем не во временных неудобствах бывших безымянных чиновников категории "А" (потому что другие госслужащие, обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, не является ПЕПамы). Корень неудержимого желания снести норму о пожизненном публичном статусе заключается в том, что тем, кто сошли с публичной политической арены, и сейчас находятся в позиции местных князей, очень уж давит пристальное внимание к ним и членам их семей и бизнес-партнеров со стороны субъектов первичного финансового мониторинга, которая началась с введением норм 361 Закона, ну и в остановке подозрительных операций мало приятного.

Вопрос в том, что так и задумано. И все, кто сейчас постоянно настаивают на откате страны назад в развитии системы борьбы с отмыванием средств, должны осознавать, что они помогают не ребенку госслужащего с заблокированной картой, они служат интересам больших денег, нечестно полученных больших денег, которые боятся вопроса об их происхождении. Норма о вечности публичного статуса – основа для построения финансового аквариума, где каждый шаг больших денег людей, которым когда-то доверяли государственное управление, должен быть заметен всем, кто отвечает за сохранность публичных финансов. Не существует логически объяснимых причин, почему Комитет может рекомендовать проекты, этот аквариум уничтожают, Раде даже для принятия за основу.

Пожизненный контроль за финансами чиновников, которые могли воровать в Украине и ее людей, находясь на государственной должности, – это не вопрос служение интересам иностранных партнеров, как нас упрекают коллеги из оппозиционных фракций, это служение интересам нации.

Вместе с тем, проблема в системе финансового мониторинга существует. Она, как уже обсуждалось на позапрошлом заседании Комитета, заключается в том, что правоприменения банками норм об оценке рисков отмывания некорректен. Над исправлением этого недостатка по поручению Председателя комитета Даниила Гетьманцева работала рабочая группа. 3 марта системой электронного документооборота депутатам-членам комитета была направлена просьба предоставить свои предложения по редакции изменений в 361 Закона, которые не противоречили мировой практике предотвращения отмывания средств, но решали вопрос о необходимости совершенствования подхода к оценке рисков СПФМ.

Свои предложения предоставил народный депутат Андрей Николаенко. 11 марта состоялось заседание рабочей группы, на котором совместно с помощниками народных депутатов и представителями НБУ и Гомфинмону была обсуждена подготовленная совместно с НБУ и Госфинмоном редакция изменений в 361 Закон. Это предложение частично учитывает предложения господина Николаенко.

В чем суть предложения редакции рабочей группы? Через 13 месяцев после ухода лицом от своей ответственной должности банк оценит риск отмывания средств бывшим высокопоставленным и скажет, что он высокий или недопустимо высокий, только если в банке будут присутствовать какие-то другие факты, чем один только ПЭП-статус. Если этого не произойдет, если окажется, что подход к оценке рисков формальный, банк накажут. Штрафы за ненадлежащую организацию управления рисками отмывания денег огромны.

Время и настойчивый контроль за тем, чтобы банки не подходили к оценке рисков формально – вот предлагаемая рабочей группой ответ на проблему.

Рассмотрение вопроса в очередной раз перенесли.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.