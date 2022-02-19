Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, но еще есть время для дипломатии. Видео

Президент США Джо Байден считает, что лидер страны-агрессора России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Однако он считает, что все еще можно решить дипломатическим путем.

С таким заявлением американский президент выступил 18 февраля. Его обращение транслировалось на YouTube-канале Белого дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Байдена, нападение может произойти в ближайшие дни или недели, а целью станет Киев.

Ранее Байден провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед выступлением президент США провел телефонные переговоры с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также руководством Европейского Союза и НАТО.

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Напомним, в "ДНР" и "ЛНР заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Людей уже якобы ждут в Ростовской области. Оккупанты заверили жителей, что выезд в Россию будет краткосрочным. Подробнее о том, что происходит на Донбассе, читайте в нашей онлайн-хронике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 февраля Байден выступил с обращением относительно ситуации безопасности вокруг Украины. Он отметил, что РФ все еще может напасть на нашу страну, ведь отвод ее войск от границ пока не был зафиксирован.