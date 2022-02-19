Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, но еще есть время для дипломатии. Видео
Президент США Джо Байден считает, что лидер страны-агрессора России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Однако он считает, что все еще можно решить дипломатическим путем.
С таким заявлением американский президент выступил 18 февраля. Его обращение транслировалось на YouTube-канале Белого дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам Байдена, нападение может произойти в ближайшие дни или недели, а целью станет Киев.
Ранее Байден провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Перед выступлением президент США провел телефонные переговоры с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также руководством Европейского Союза и НАТО.
Напомним, в "ДНР" и "ЛНР заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Людей уже якобы ждут в Ростовской области. Оккупанты заверили жителей, что выезд в Россию будет краткосрочным. Подробнее о том, что происходит на Донбассе, читайте в нашей онлайн-хронике.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 февраля Байден выступил с обращением относительно ситуации безопасности вокруг Украины. Он отметил, что РФ все еще может напасть на нашу страну, ведь отвод ее войск от границ пока не был зафиксирован.
Украинцы поблагодарили американского лидера за поддержку Украины. Они предположили, что США "впишутся", если Россия продолжит эскалацию.
В то же время Байден обращался и к гражданам РФ. Он подчеркнул, что США и Украина – не угроза России, а сами россияне не являются врагами.