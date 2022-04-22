Байден: Путин думает, что единство Запада расколется, но он ошибается

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет ей помогать. Президент страны-агрессора думает, что единство государств рухнет, однако он ошибается.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в пятницу, 22 апреля. Байден отметил, что Запад должен еще раз показать, как сильно заблуждается Путин.

"Пока Россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку на то, что западное единство рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – сказано в сообщении.

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Байден также отметил, что единство внутри Америки, а также единство страны с партнерами, союзниками и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал: ему никогда не удастся оккупировать всю Украину.

"Этого не произойдет", – подытожил глава США.

Накануне Байден сообщил, что Штаты направляют Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Эта помощь будет доставлена в рекордные сроки и поможет Украине эффективно противостоять российскому наступлению на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с чиновниками Пентагона Байден заявил, что он поражен тем, как успешно Украина обороняется вот уже почти восемь недель с начала вторжения России. Он назвал украинцев более жесткими и гордыми, чем он думал.