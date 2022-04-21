Байден заявил, что поражен храбростью украинцев: они сильнее, чем я думал

Президент США Джо Байден заявил в среду, что он поражен тем, как успешно Украина обороняется в почти восьминедельном вторжении России. Он назвал украинцев более жесткими и гордыми, чем он думал.

Президент США Джо Байден встретился с министром обороны Ллойдом Остином, его заместителем Кэтлин Хикс и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, сообщает New York Post. Силовая верхушка США обсудила войну в Украине.

Также Байден похвалил американских военных лидеров за то, что они вооружили украинское правительство и дали ему консультации после начала нападения России 24 февраля.

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"Я хочу похвалить исключительную работу, которую вы проделываете, чтобы вооружить и экипировать храбрых украинцев для защиты своей нации", – сказал Байден в кабинете Белого дома.

Президент США отметил, что не ожидал, что Киев будет вести столь сильную борьбу.

"Не знаю, как вы, а я несколько раз до войны был в Украине – выступал в Раде. Я был глубоко вовлечен в происходящее в Украине. И я знал, что они жесткие и гордые. Но скажу вам, что они жестче и более гордые, чем я думал. Я поражен тем, что они делают с вашей помощью в сфере предоставления советов и вооружения, которые мы предоставляем вместе с остальными странами НАТО", – сказал Байден.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с начала нападения России США предоставили Украине наибольшую помощь среди всех стран мира – 7,6 млрд евро.

Также известно, что Джо Байден в четверг, 21 апреля, выступит с новым заявлением по поводу войны в Украине. Вероятно, американский лидер объявит о дополнительной военной помощи для Киева.