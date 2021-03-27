Байден пригласил Путина на климатический саммит, Зеленского не позвали

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на климатический саммит в апреле. Среди приглашенных президент России Владимир Путин, украинского президента Владимира Зеленского не позвали.

Об этом говорится в сообщении Белого дома. Отмечается, что саммит состоится в онлайн формате.

"Президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, который он проведет 22 и 23 апреля. Виртуальный саммит лидеров будет транслироваться в прямом эфире для всеобщего обозрения", – говорится в сообщении.

Среди приглашенных – президент России Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Дуда и другие.

Планируется, что на саммите обсудят экономическую выгоду от усиления совместных действий по климату. США планирует представить цели по борьбе с выбросами до 2030 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден в четверг, 25 марта, провел свою первую пресс-конференцию в должности американского главы. Пресс-конференцию назначили на 65-й день Байдена в должности – позже, чем это делали его предшественники.