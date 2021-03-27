Байден запросив Путіна на кліматичний саміт

Антоніна Карташева Політика 09:39, 27.03.2021 Оновлено: 11:23, 27.03.2021

Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на кліматичний саміт у квітні. Серед запрошених президент Росії Володимир Путін.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому. Зазначається, що саміт відбудеться у онлайн-форматі.

"Президент Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт лідерів з питань клімату, який він проведе 22 та 23 квітня. Віртуальний саміт лідерів буде транслюватися в прямому ефірі для загального огляду", – йдеться у повідомленні.

Серед запрошених – президент Росії Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда та інші.

Планується, що на саміті обговорять економічну вигоду від посилення спільних дій щодо клімату. США планує представити цілі щодо боротьби з викидами до 2030 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Джо Байден у четвер, 25 березня, провів свою першу пресконференцію на посаді американського глави. Пресконференцію призначили на 65-й день Байдена на посаді – пізніше, ніж це робили його попередники.

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