Байден: мы едины в защите союзников из восточного фланга НАТО против агрессии России

Президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что их государства едины в защите своих союзников от российской агрессии. Также он сказал, что обеспокоен проектом газопровода "Северный поток-2".

В ночь на пятницу, 16 июля (по Киеву), американский глава выступил с соответствующими заявлениями на совместном брифинге, организованном после переговоров с канцлером ФРГ. Трансляцию мероприятия вели на YouTube-канале NBC.

"Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России", – сказал Байден.

Политики обсудили свои позиции относительно СП-2. Они расходятся в этом вопросе, сказала Меркель.

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Глава Соединенных Штатов в свою очередь проинформировал, что на переговорах с канцлером Германии повторил свою обеспокоенность относительно российского газопровода.

Он добавил, что ФРГ и США в то же время "абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей".

Более детально о том, какой позиции придерживается Меркель касательно СП-2, читайте по ссылке.

Отметим, что визит Меркель состоялся всего за три месяца до того, как она должна будет покинуть пост (в октябре 2021 года). На этой должности политик проработала более 15 лет. Выборы по ее замене состоятся в сентябре.

Как ранее писал OBOZREVATEL: