Байден назвал Меркель "личным другом" для него и США. Первое фото с переговоров

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель поздно вечером в четверг, 15 июля (по Киеву), начали встречу в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. В начале переговоров американский глава назвал лидера ФРГ своим другом.

Об этом сообщил корреспондент CNN на своей странице в Twitter. Он также показал фото из Овального кабинета. На снимке видно, что политики сидели на креслах у камина и улыбались.

Президент Соединенных Штатов назвал Меркель своим "большим другом", уточнив: канцлер Германии является "личным другом" для него самого, а также другом для США.

Видео дня

Также известно, что в ходе визита Меркель в Вашингтон она посетит ужин, на котором будут присутствовать известные американские политики и топ-чиновники: бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, лидер Республиканской партии Сената Митч МакКоннелл, лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи, бывший госсекретарь Колин Пауэлл и другие.

Отметим, что Меркель во время визита в США должна обсудить, в частности, строительство российского газопровода "Северный поток-2". Президент Америки и канцлер ФРГ также затронут тему Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что встреча Джо Байдена и Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. В то же время никаких решений касательно Украины без Украины принято быть не должно.