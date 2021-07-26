Байден не приедет на 'Крымскую платформу': Кент рассказал, кто представит США, и назвал главную задачу

Президент США Джо Байден не прибудет на "Крымскую платформу". Штаты будет представлять член правительства.

Об этом для " Радіо Свобода" сказал Джордж Кент, который исполняет обязанности поверенного в делах США в Украине. Он рассказал, что уже неформально общался с лидерами крымских татар.

"От нас будет член кабинета (правительства США – Ред.). То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", – отметил дипломат.

Кент рассказал, что уже встречался с лидерами крымских татар – Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, заместителем министра Эмине Джапаровой, депутатом Рустемом Умеровым, с которыми он обсудил ситуацию на временно оккупированном Россией полуострове.

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Дипломат добавил, что "Крымска платформа" это только начало и должен быть длительный процесс.

"Потому что есть очень много людей, которые считают, что они являются украинскими гражданами в оккупированном Крыму. И мы вместе должны им помочь", – подчеркнул Кент.

Ранее дипломат Александр Левченко высказал мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель вряд ли лично примет участие в "Крымской платформе". На нее оказывается политическое давление.

Напомним, что Украина начала процесс по деоккупации Крыма, запуская его в рамках нового международного саммита "Крымская платформа". Мероприятие запланировано провести накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года.

В планах украинских властей провести саммит на 4-х уровнях. Ожидается, что "платформа" пройдет на уровне глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Всего планируется приезд представителей около 30 стран.

Отметим, что глава МИД Украины Дмитрий заявил, что в Министерстве иностранных дел России есть группа, которая работает на противодействие проведению саммита "Крымской платформы" – инициативы Украины по возвращению оккупированного полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джордж Кент заявил, что США не будут принимать прямого участия в Минском процессе или Нормандских встречах для урегулирования ситуации на Донбассе. Однако окончательное решение еще не принято.