Американский дипломат – о предложении Украины: 'Я не ожидаю прямого участия США в Нормандии или Минском процессе'

США не будут принимать прямого участия в Минском процессе или Нормандских встречах для урегулирования ситуации на Донбассе. Однако окончательное решение еще не принято.

Об этом " Суспільному" заявил Джордж Кент, который исполняет обязанности поверенного в делах США в Украине. Дипломат сказал, что Штаты могут превлекать к переговорам разными способами.

"Я считаю, есть разные способы привлечения. На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в Минском процессе напрямую. Я также не ожидаю присоединения американских должностных лиц к Нормандским встречам напрямую", – заявил дипломат.

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Кент отметил, что этот вопрос будет на повестке дня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 30 августа. Он добавил, что обсуждал эту тему с советником Госдепа Дереком Шолле.

"Эти же разговоры будут и в Вашингтоне, когда президент Зеленский приедет с визитом. Я знаю, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак за несколько недель поедут в Вашингтон для подготовки этого визита. И я уверен, что мы будем интенсивно об этом говорить во время этих встреч", – добавил Кент.

Дипломат подчеркнул, что прогресса по Донбассу нет, потому что Россия "не относится серьезно" к своим обязательствам и не выполняет требования Минских соглашений.

Добавим, что народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко назвал двух кандидатов на должность посла США в Украине, где Джордж Кент один из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский надеется на помощь США в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, может появиться новый формат переговоров для привлечения к нему Вашингтона.

Ранее глава государства назвал "едва живыми" Минские договоренности. В то же время отметил, что в случае провала переговоров по ОРДЛО в рамках "нормандского формата" или других, а также за "стену" с Донбассом должен голосовать народ Украины.