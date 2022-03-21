Байден намерен обсудить с Дудой вопрос введения миротворческого контингента в Украину, – посол США в ООН

Американский президент Джо Байден примет участие в экстренном саммите НАТО, который состоятся в четверг, 24 марта. На этом заседании будут обсуждать предложение Польши про отправление миротворческой миссии Североатлантического альянса в Украину из-за войны с Россией.

О визите Байдена в Европу сообщила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN. При этом она подчеркнула, что Америка не будет размещать свои войска в Украине, что неоднократно подчеркивал Байден.

Однако другие члены НАТО могут принять такое решение, и США его поддержит.

"Я не могу предсказать, какие решения будут приняты на этой конференции НАТО и как Альянс отреагирует на предложение Польши. Что я могу сказать, так это то, что в данный момент американских войск в Украине не будет", – сказала она.

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В то же время в Белом доме уточнили, что Байден посетит Польшу после проведения встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Евросоюза, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и возложить на РФ "серьезные и беспрецедентные расходы за ее вторжение".

"В пятницу, 25 марта, президент Байден отправится в Варшаву (Польша), где проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой. Президент обсудит, как США вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной России против Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, что 16 марта глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны стран НАТО, представил союзникам проект миротворческой миссии в Украине. Блащак отметил, что подобная миссия выполняется в Косово.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что вопрос об отправлении миротворческой миссии НАТО рассмотрят на следующем саммите 24 марта. По его мнению, такое решение может принести в государство мир, поскольку президент страны-агрессора России Владимир Путин не осмелится напасть на НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина стала членом Североатлантического Альянса до 24 февраля, Путин не решился бы напасть на нашу страну. И тысячи жизней украинцев удалось бы сберечь.

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