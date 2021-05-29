Байден может предложить Путину обмен по Украине, – посол Мельник

Президент России Владимир Путин во время совместного саммита с главой Белого Дома Джо Байденом может получить предложение вернуться на международную арену при условии, что российские войска покинут территорию Донбасса. Тогда Запад будет снова говорить с российским лидером на равных.

Об этом в интервью изданию Berliner Zeitung рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он заметил, что для Путина такое предложение может показаться привлекательным.

"Русские хотят, чтобы их уважали, они хотят, чтобы Запад говорил с ними на равных. Байден должен дать понять Путину, что Россия может вернуться на международную арену и с ней больше не будут вести себя как с изгоем. Конечно, для этого заранее необходимы меры по укреплению доверия: Путин просто должен исчезнуть из Донбасса", – подчеркнул посол.

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При этом Мельник заметил, что ситуация по деоккупации Крыма на этих же условиях будет маловероятной. Несмотря на то, что цивилизованный мир никогда не признает полуостров российским, возвращать его под контроль Киева необходимо, используя долгосрочный дипломатический инструмент.

"Таким инструментом и выступает "Крымская платформа", первый саммит которой должен состояться накануне 30-й годовщины Дня Независимости - 23 августа", – указал дипломат, добавив, что примирение Украины и России в перспективе возможно, несмотря на критические отношения на данном этапе.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве.