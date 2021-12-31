Азаров подал иск в ОАСК вслед за Януковичем: появились подробности

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск беглого премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Николая Азарова против Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он требует обязать их отменить санкции против себя и признать противоправным бездействие СБУ, заключающееся в невнесении им соответствующего предложения в СНБО.

Также Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него и обязать Совет нацбезопасности принять такое решение, сообщается на сайте ОАСК. По мнению бывшего чиновника, СНБО должен исключить п.2 из Приложения 1 решения СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19 марта 2021 года.

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Отмечается, что суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Стоит отметить, что днем ранее, 30 декабря, ОАСК открыл производство по иску сбежавшего президента Украины Виктора Януковича против Верховной Рады. Он хочет оспорить законность принятия парламентом постановления о его самоустранении с должности главы государства. Рассмотрение дела назначено на среду, 16 февраля 2022 года.

Напомним, 19 марта 2021 года СНБО ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича. Среди них оказался и Азаров. Ограничительные меры применили по рекомендации Службы безопасности Украины.

"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему – вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому они должны за это ответить", – пояснил глава СБУ Иван Баканов.

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