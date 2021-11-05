Недопустимые методы работы СНБО, санкции на коленях и другие яркие заявления из интервью Авакова

Совет национальной безопасности Украины на хайпе превратился в организацию штамповки санкций, а частое изменение кадров в Кабмине не может отменить коррупцию в Украине и наоборот – ее порождает. В то же время правительство в нашей стране не способно осуществлять исполнительную власть, из-за существования монобольшинства, которым руководит Офис президента.

Соответствующие громкие заявления 4 ноября в эксклюзивном интервью в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" сделал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Также он назвал причины своего увольнения с должности.

У членов Совета национальной безопасности нет возможности подробно ознакомиться с материалами дела, а решения принимаются "на коленях" за пять минут. Это недопустимо, отметил Аваков и добавил, что это также стало одной из причин его увольнения.

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"Когда СНБО на хайпе превратилось в организацию штампования санкций, это было недопустимо. Это тоже одна из причин была (ухода Авакова из должности министра. – Ред.), я не хотел в этом участвовать. Потому что каждое (заседание. – Ред.) СНБО я приходил (я член СНБО, не маленький и не последний), я приходил и ждал. И мне за пять минут до этого давали папочку. Я ее открывал и внимательно читал. Потом спрашивал, на основании чего внесена в документ та или иная фирма? Объясняли наличием оперативной справки", – рассказал экс-министр.

Его возмущал такой подход, поскольку наличие соответствующего документа еще не является причиной для введения санкций.

"У меня таких справок целый стол завален. Они – половина неправда, а половину надо дорабатывать. Это на основании чего?" – подчеркнул Аваков.

"Это гигантская проблема. Это упрощение ситуации, это то, что к нам вернется, к сожалению, через годы. Потому что в моем понимании, санкции против граждан Украины вводить нельзя. В моем понимании, Украина имеет право защищаться санкциями от любых иностранных агентов влияния, граждан, фирм, компаний. Мы хоть завтра можем ввести санкции против какого-нибудь Microsoft, например. Потому что посчитаем, что мы защищаем национальные интересы. Но ввести санкции против, например, Натальи Влащенко нельзя, потому что она – гражданка Украины и закон так не предполагает. И на первом-втором СНБО у нас была дискуссия на эту тему. Но это не было поддержано", – отметил экс-министр.

Он подчеркнул, что в результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. СНБО назначается указами президента, что является вертикализацией власти без баланса.

"На основании чего? Я вам привел пример. За несколько минут до голосования, я министр внутренних дел, член СНБО, с десятилетним стажем, не имел на руках материала. Я открыто говорил Алексею Данилову (Секретарь СНБО. – Ред.): ну это свинство уже. Он говорит: ну не успели размножить", – возмутился Аваков.

"Когда ты штампуешь список из 30 человек, и в зале 9 из 10 знают, что господина Сийярто включили в список не из-за того, что он являлся контрабандистом несколько лет назад, а потому что он спонсирует оппозиционный сайт – это не годится. Это переходит в недопустимые грани", – заявил Аваков.

В том же интервью Аваков рассказал, что ушел с должности из-за того, что его несогласие с определенными вещами не всем нравилось. После увольнения он почувствовал значительное облегчение.

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я непростой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. Я умею говорить нет, а это не всем нравится. Я говорю – так нельзя, а это не всем нравится", – объяснил Аваков, добавив, что он умеет говорить правду.

Также политик отметил, что правительство – это профессиональный механизм, и оно должно осуществлять исполнительную власть.

"А у нас исполнительная власть за счет того, что есть монобольшинство, все сосредоточено на Офисе президента", – сказал бывший министр.

Аваков категорически не одобряет новую систему регулярной смены членов Кабмина, которую практикует парламентское монобольшинство, поскольку частое изменение кадров не способно отменить коррупцию в Украине.

"В министерстве должны работать профессионалы и специалисты. Они не должны быть трехмесячными клушами, которых пустили посидеть, а потом снова", – заметил Аваков.

Он добавил, что министры, заранее знающие, что приходят на короткий срок на должность, думают не о глобальных изменениях в своем ведомстве, а о личной выгоде. Именно так и зарождается коррупция, по мнению Авакова.

В Украине сложилась кризисная ситуация в энергетике из-за отсутствия профессионалов, считает Аваков. Не смотря на то, что за годы своей каденции президент Зеленский набрался опыта и значительно "вырос" во многих вопросах, один он не может удержать всю ситуацию.

"Так и получаем: газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице, а мы уже просим аварийную помощь у Белоруссии, России – дайте нам электроенергии. А если Владимир Владимирович (Путин – ред.) скажет: не дам!? А если: сначала дам, потом выключу! Мы к этому шли? Да я не знаю такого года, товарищи! Это феноменальный, фундаментальный идиотизм!" – подчеркнул Аваков.

По его словам, деньги, полученные от МВФ, нужно было направить на подготовку к зиме и решение энергетического кризиса, чего власти не сделали.

"Пришли, как снег на голову, счастье – 3 млрд долл от МВФ – подарок. Купите уголь, газ, вы же видите ситуацию! Что угодно купите, чтобы пройти пик", – заявил Аваков.

По его словам президент не может управлять всеми отраслями, это нужно доверять профессионалам.

"Только где профессионалы? Министра экономики раз в три месяца меняют. Поэтому я призываю выходить из ситуации только институциональными вещами – поэтому Конституционный суд и суды должны работать, а не подрабатывать", – заявил он.

Украине нужно найти баланс и начать правильно действовать на международной арене, так как сейчас в этом направлении происходит что-то непонятное, заявил Аваков. Более того, западные партнеры страны также ничего не понимают: ни чего мы хотим, ни куда мы идем.

"Это недоработка, чтобы ее исправить, нужно собрать всех "головастиков" страны, запереться в кабинете и сильно подискутировать", – считает Аваков.

"Мы не можем руководствоваться тем, что господин Арахамия (Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" - ред.), вруг посмотрев в потолок, говорит, что Китай наш самый близкий партнер. Я с уважением отношусь к этому великому государству, но давайте думать о том, как такого рода заявления главы фракции, ключевой парламентской, могут отразиться на международном балансе. Это серьезные вещи, к которым нужно серьезно подходить, а не с мальчишеским задором", – подчеркнул экс-министр.

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