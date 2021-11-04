Правительство 'временщиков': Аваков раскритиковал частые ротации в Кабмине

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков категорически не одобряет новую систему регулярной смены членов Кабмина, которую практикует парламентское монобольшинство. Частая смена кадров в правительстве не способно упразднить коррупцию в Украине.

Об этом он рассказал в студии Натальи Влащенко на канале "Украина 24". Экс-глава правоохранительной системы привел пример с отставкой министра экономики Алексея Любченко, произошедшей накануне, истинных причин которой украинскому обществу якобы даже не удосужились внятно объяснить.

"У нас назначили три месяца назад первого вице-премьер-министра и министра экономики. Через три месяца сняли, провели обыски, что-то там нашли. Ничего никто никому не объяснил. Назначили нового. Так не работает! Потому что в министерстве должны работать профессионалы и специалисты. Они не должны быть трехмесячными клушами, которые впустили посидеть и потом опять", – заметил Аваков.

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Он добавил, что министры, которые заранее знают, что приходят на короткий срок на должность, думают не о глобальных изменениях в своем ведомстве, а о личных преференциях. Именно так и зарождается коррупция, по мнению Авакова, а преодолеть ее необходимо полностью сменив подход к самой работе, а не лицам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Арсен Аваков признался, почему покинул должность министра ВДУ после 7,5 лет службы на ней.