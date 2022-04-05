Артиллерист Кобзарь: российских военных надо беспощадно пизд*ть, мы воюем не с Буркина-Фасо. Интервью

Татьяна Гайжевская
Политика
3 минуты
Артиллерист Кобзарь: российских военных надо беспощадно пизд*ть, мы воюем не с Буркина-Фасо. Интервью

Киевщину освобидили от российских оккупантов, но праздновать победу рано. Страна-агрессор Россия располагает человеческим и экономическим потенциалом, который превосходит украинский, поэтому способна восстановить свои силы. Впрочем, истощение армии РФ происходит, ВСУ уничтожили наиболее боеспособные силы врага.

Выход войск противника происходит из-за того, что ВСУ наносят ему сокрушительные удары. Так будет и дальше, но сейчас важно, чтобы каждый украинец помогал нашей армии всем, чем может.

Такие заявления в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал боец ВСУ, артиллерист Андрей Кобзарь. Редакция просит прощения за ненормативную лексику защитника Украины.

Мы видим тенденцию, которая радует. Киевскую область полностью освободили от врага. Какова перспектива того, что оккупанты не смогут вернуться и не допустить дальнейших атак на столицу?

Видео дня

– Обычно в таких ситуациях нужно взять глобус и посмотреть на него, чтобы понять, что мы воюем не с Буркина-Фасо. А потом, внимательно взглянув на глобус, на наши размеры и размеры России, посмотреть на количество народонаселения и объем государственного бюджета у них. Бюджет города Москва такой, как бюджет всей Украины.

А потом посмотреть, как они относятся к своему человеческому материалу. Они в х*р не ставят этот человеческий материал. Спички в коробке, сгорели – выбросили. И все.

Да, они ушли с Киевщины, но не потому, что они такие хорошие, а потому что мы навешали им пизд*лей, многих зажмурили, в сырую землю положили. Мы били, резали, убивали, уничтожали, они увязли, растянули коммуникации.

Но все равно, мальчики и девочки, поймите, с кем мы сражаемся. Это них*ра не Буркина-Фасо. Это еще только начало. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо их беспощадно пизд*ть. На всех фронтах. Не должно быть "головокружения от успехов".

Перспективы одни: готовься к худшему. Надо готовиться, что это надолго. Это кровь, это слезы, это боль. Нет у нас другого выхода. Даже Черчилль когда-то говорил: "Я обещаю вам пот, кровь и слезы".

То есть на истощение противника рассчитывать не приходится?

– Нет, истощение противника, безусловно, идет. Из-за того, что выбиты наиболее боеспособные части. Но они могут восполнить потери количественно.

Истощение противника последует после краха его экономики. Санкции – это классно, они работают, но медленно. И в этот момент нам не нужно расслабляться.

Наш лозунг – еб*ш непрерывно!

Артиллерист ВСУ раскрыл лозунг в войне с Россией.

Экономические эксперты прогнозируют серьезные последствия санкций в России, коллапс, уже через несколько месяцев. Итак, тогда мы сможем надеяться...

– Я не экономический эксперт. Я артиллерист Вооруженных Сил Украины. И коллапс России я вижу только при корректировке артиллерийского огня. Когда взрывается их самоходка, их штаб, их станция РЭП или ПВО – это и есть коллапс. Конкретный, отдельно взятый, здесь и сейчас.

А что там будет через два месяца, через три месяца, о чем говорят эксперты в студиях… Мне это глубокого безразлично. Каждый на своем месте должен делать то, что может. Изо всех сил.

Можешь помогать лично – бери в руки оружие. Можешь помогать копеечкой – помогай. Можешь логистику обеспечивать – обеспечивай. Как муравьи, вместе, только так.

Сейчас я с вами разговариваю, заехал на авторынок, жду запчасти. Люди ищут. Все закрыто, но они знают, что это нам нужно для того, чтобы выполнять боевые задания. Каждый помогает. Каждый.

Сидеть, скрестив ручки и ножки, ждать, что, может, само рассосется… Нет, не рассосется. Надо готовиться к тому, что это надолго. Но этот путь мы должны пройти, как любая нация, которая находится в состоянии формирования.

Понятно, что после этого Россия как субъект исчезнет, но до этого нужно дох*ра сил приложить.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале . Не ведитесь на фейки!

Обращение
УкраинаВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022ЭксклюзивРоссия - страна-агрессорВооруженные силы УкраиныАндрей Кобзарь