Артиллерист Кобзарь: российских военных надо беспощадно пизд*ть, мы воюем не с Буркина-Фасо. Интервью

Киевщину освобидили от российских оккупантов, но праздновать победу рано. Страна-агрессор Россия располагает человеческим и экономическим потенциалом, который превосходит украинский, поэтому способна восстановить свои силы. Впрочем, истощение армии РФ происходит, ВСУ уничтожили наиболее боеспособные силы врага.

Выход войск противника происходит из-за того, что ВСУ наносят ему сокрушительные удары. Так будет и дальше, но сейчас важно, чтобы каждый украинец помогал нашей армии всем, чем может.

Такие заявления в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал боец ВСУ, артиллерист Андрей Кобзарь. Редакция просит прощения за ненормативную лексику защитника Украины.

– Мы видим тенденцию, которая радует. Киевскую область полностью освободили от врага. Какова перспектива того, что оккупанты не смогут вернуться и не допустить дальнейших атак на столицу?

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– Обычно в таких ситуациях нужно взять глобус и посмотреть на него, чтобы понять, что мы воюем не с Буркина-Фасо. А потом, внимательно взглянув на глобус, на наши размеры и размеры России, посмотреть на количество народонаселения и объем государственного бюджета у них. Бюджет города Москва такой, как бюджет всей Украины.

А потом посмотреть, как они относятся к своему человеческому материалу. Они в х*р не ставят этот человеческий материал. Спички в коробке, сгорели – выбросили. И все.

Да, они ушли с Киевщины, но не потому, что они такие хорошие, а потому что мы навешали им пизд*лей, многих зажмурили, в сырую землю положили. Мы били, резали, убивали, уничтожали, они увязли, растянули коммуникации.

Но все равно, мальчики и девочки, поймите, с кем мы сражаемся. Это них*ра не Буркина-Фасо. Это еще только начало. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо их беспощадно пизд*ть. На всех фронтах. Не должно быть "головокружения от успехов".

Перспективы одни: готовься к худшему. Надо готовиться, что это надолго. Это кровь, это слезы, это боль. Нет у нас другого выхода. Даже Черчилль когда-то говорил: "Я обещаю вам пот, кровь и слезы".

– То есть на истощение противника рассчитывать не приходится?

– Нет, истощение противника, безусловно, идет. Из-за того, что выбиты наиболее боеспособные части. Но они могут восполнить потери количественно.

Истощение противника последует после краха его экономики. Санкции – это классно, они работают, но медленно. И в этот момент нам не нужно расслабляться.

Наш лозунг – еб*ш непрерывно!

– Экономические эксперты прогнозируют серьезные последствия санкций в России, коллапс, уже через несколько месяцев. Итак, тогда мы сможем надеяться...

– Я не экономический эксперт. Я артиллерист Вооруженных Сил Украины. И коллапс России я вижу только при корректировке артиллерийского огня. Когда взрывается их самоходка, их штаб, их станция РЭП или ПВО – это и есть коллапс. Конкретный, отдельно взятый, здесь и сейчас.

А что там будет через два месяца, через три месяца, о чем говорят эксперты в студиях… Мне это глубокого безразлично. Каждый на своем месте должен делать то, что может. Изо всех сил.

Можешь помогать лично – бери в руки оружие. Можешь помогать копеечкой – помогай. Можешь логистику обеспечивать – обеспечивай. Как муравьи, вместе, только так.

Сейчас я с вами разговариваю, заехал на авторынок, жду запчасти. Люди ищут. Все закрыто, но они знают, что это нам нужно для того, чтобы выполнять боевые задания. Каждый помогает. Каждый.

Сидеть, скрестив ручки и ножки, ждать, что, может, само рассосется… Нет, не рассосется. Надо готовиться к тому, что это надолго. Но этот путь мы должны пройти, как любая нация, которая находится в состоянии формирования.

Понятно, что после этого Россия как субъект исчезнет, но до этого нужно дох*ра сил приложить.

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