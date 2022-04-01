Оккупанты продолжают отходить с территории севера Киевщины и вывозят украденное имущество – Киевская ОВА

Войска оккупантов продолжают частично отходить с территории севера Киевской области в направлении украинской границы с Республикой Беларусь. В состав конвоев страны-оккупанта также входят угнанные гражданские автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации (КОВА). Кроме того, враг вывозит награбленное на территории Киевщины имущество.

"Рашисты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении государственной границы с Республикой Беларусь. Отмечается движение общих колонн техники разного количества русского врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства, угнанные российскими оккупантами во время временной оккупации территорий", - рассказали в пресс-службе.

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В КОВАдобавили, что на временно оккупированных территориях враг ограничивает передвижение мирных жителей, а также держит в заложниках граждан Украины и активистов.

В администрации уточнили, что наиболее опасными направлениями остаются:

населенные пункты вдоль Житомирской трассы;

Буча – Ворзель – Гостомель;

Немешаево;

Дмитровская община;

Макаровская община;

север Вышгородского района;

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской общин.

В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском и Фастовском районах ситуация контролируемая и спокойная.

В Бучанском районе ситуация напряженная, но контролируемая. Много разрушенной инфраструктуры.

В Броварском районе зафиксированы минирования населенных пунктов, много разрушенной инфраструктуры

В отдельных общинах Вышгородского района гуманитарная катастрофа. Славутич – заблокирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские войска заняли Ирпень Киевской области, но соседние города – Ворзель, Буча и Гостомель пока контролируются противником. Кроме того, российские оккупанты постоянно обстреливают эти населенные пункты.

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