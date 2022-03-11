Арестович: ударами по аэродромам в Луцке, Ивано-Франковске и Днепре враг пытался отомстить за свои поражения

Российско-оккупационные войска в течение суток не совершили никакого существенного продвижения и остановлены практически по всем направлениям нашими авиационными, ракетными и наземными частями. Нанеся ракетные удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску, враг пытался отомстить за свои поражения в боях с украинской армией.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге в пятницу, 11 марта. Арестович отметил, что украинские защитники провели успешные контратаки в Киевской и Харьковской областях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Северо-западнее Киева была контратака украинских войск. Такие же контратаки были на харьковском направлении. В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по скоплениям врага", – проинформировал советник руководителя ОП.

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Чтобы отомстить за свои поражения и пытаясь остановить действия украинской авиации, российско-фашистские войска ударили ракетами по аэродромам в Ивано-Франковске, Луцке, Днепре, а также других городах Киевщины, Харьковщины и Полтавщины.

"Однако, поскольку профессиональная подготовка российской армии известна, большая часть этих ударов попала по гражданским целям. В частности, в Днепре поражена обувная фабрика, многоэтажный дом", — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины знает, с кем имеет дело, вскоре вся ситуация будет решена на поле боя и ВСУ и другие силы обороны поставят точку в агрессии России.

Арестович также назвал потери врага за сутки:

266 личного состава

18 танков

60 боевых бронированных машин

2 артиллерийские системы

2 РСЗО (реактивные системы залпового огня)

2 ПВО

32 единицы автомобильной техники.

Кроме того, по новым данным, которые обнародовали воздушные силы, за сутки наши защитники сбили по меньшей мере шесть вражеских самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.