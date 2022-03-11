Зеленский: мы уже добились стратегического перелома и идем к нашей победе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

Видео было опубликовано на канале президента. Он подчеркнул, что украинцы борются за свою свободу уже 16-й день – "вчетверо дольше, чем враг планировал на свое вторжение".

"Вчетверо дольше! Против армии, которую считали одной из сильнейших в мире. Надеялась, что украинцы сдадутся. Надеялась, что кто-нибудь будет встречать с цветами российские флаги на украинских улицах. Но украинцы – гордые люди, которые всегда защищают свое и не отдадут оккупанту ни одного клочка земли. Никакого процента свободы", – подчеркнул президент.

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Он выразил понимание, что многие уже начали испытывать усталость и нетерпение, но нам еще нужно время и мудрость, а также энергия и "умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы вместе дошли до победы".

"Невозможно сказать – сколько дней нам еще освобождать украинскую землю. Но возможно сказать – мы это сделаем! Потому что стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей победе. Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом. Который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат. Который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны", – отметил гарант.

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