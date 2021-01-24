Арестович: Путин тратил на Донбасс до $3 млрд в год, но уже прекращает финансирование

В России существенно обострились экономические проблемы, а это значит, что финансирование ею войны на Донбассе вскоре может сойти на нет.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, даже в открытые источники просочилась информация о том, что военный бюджет Вооруженных сил РФ сократили в 2021 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поэтому заявления президента страны-агрессора Владимира Путина о том, что он не откажется от поддержки Донбасса, Арестович воспринимает исключительно как сигнал в стиле "Денег нет, но вы держитесь".

"Я думаю, что дела очень плохи. Смотрите, Россия – милитаризированная страна. Она сейчас воюет одновременно в семи-восьми местах по миру. Основная ставка России – это проекция силы. Если они главному инструменту уменьшают финансирование, то это означает, что дела там очень плохи. Вооруженные силы – это последняя статья, от которой Кремль мог бы забрать финансирование, но забирает. Это означает, что по остальным отраслям все гораздо хуже", – объяснил свою точку зрения спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович также добавил, что вооруженная агрессия Кремля на востоке Украины обходится оккупантам примерно в $1-3 млрд в год, однако финансирование этого преступления уже постепенно прекращается.

"Там жалуются все: от простых людей – граждан Украины, которые оказались в заложниках у россиян, – до тех, кто позирует в качестве представителей марионеточной власти. Говорят, что с деньгами там не ахти. Это можно прочитать в открытых источниках: во всех соцсетях, на форумах, где переписываются наши граждане из Донецка или Луганска между собой", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович заявил, что Украина и Россия якобы могли бы договориться о примирении и прекращении войны за один день, если бы этого захотел Путин. Он назвал российского президента тем человеком, в руках которого находится ключ от многолетнего кровопролитного конфликта.