Арестович назвал Стерненко и Антоненко политзаключенными

В Украине нельзя больше увеличивать число заключенных по политическим мотивам, таких как Сергей Стерненко и Андрей Антоненко.

Об этом в эфире 1+1 сказал представитель в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он пояснил, что таким образом можно вернуть доверие украинцев к судебной системе.

"Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или мотивами. Хватит Рифа (Андрей Антоненко) и Стерненка, Дугарь, Кузьменко (Яна Дугарь и Юлия Кузьменко – фигуранты в деле убийства журналиста Павла Шеремета – Ред.)", – рассказал он.

Однако он добавил, когда акции протеста переходят в погромы, то у власти не остается выбора, как применить силу.

"Когда атакуют наше здание... Те, кто атакуют государство, не оставляют ему выбора, чем включать насилие на насилие. Если оно не будет так поступать, оно не будет государством, дальше будет Российская Федерация и поехали. Не будет сопротивления", – сказал Арестович.

По его словам, полиция не может не реагировать на подобные действия, ведь они являются правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта, возле Офиса президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Протест закончился погромами, во время которых один человек был задержан.