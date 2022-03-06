Арестович назвал самые 'горячие' точки войны в Украине и дал прогноз, сколько будет длиться активная фаза боевых действий

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о реальной ситуации в самых горячих точках в войне с Россией. Он заверил, что руководство страны делает все возможное, чтобы решить проблему в Буче, Гостомеле, Мариуполе, Харькове и других городах.

На брифинге он рассказал, что белорусская армия сейчас не используется против Украины Арестович также заявил, что активная фаза военных действий может затихнуть через 7-10 дней.

"Армия Беларуси развернута вдоль границы. Возможно, есть одинокие случаи использования сил специальных операций отдельных групп РБ. Это не исключено. Тем не менее, РБ используется "по полной". Оттуда заходят войска, используются аэродромы и выпускаются тактические ракеты", – поделился он.

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Арестович отметил, что армия РФ старается наступать на Николаев и двигаться в бок Южноукраинской АЭС, пробуют повторить сценарий захвата Запорожской АЭС.

В Харькове украинская армия идет в контрнаступление.

Также Арестович заявил, что оккупанты захватили Бучу и Гостомель, там удерживают мирных жителей. Поступления новых сил российской армии в Ирпень и Бучу пока не наблюдаются. Но там гуманитарная катастрофа.

В видео на своей странице в Facebook он объяснил, что наши защитники изменили позиции касательно Бучи и Гостомеля, чтобы не подставлять мирных граждан под обстрелы оккупантов.

По словам Арестовича, Мариуполь также горячая точка.

Он добавил, что по Харькову бьют с территории России тяжелой техникой. в Харькове не хватает систем ПВО.

В Сумской области также ведут контрнаступление и бьют по армии РФ в местах, где они не ожидали.

Активная фаза, по мнению Арестовича, может длиться еще 7-10 дней, но через 2-3 дня, мы будем понимать, куда двигается война.

Также он добавил, что президент Владимир Зеленский очень иронично воспринимает информацию о его эвакуации из-за угрозы покушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что к 11 дню войны в Украине даже оккупанты осознали, что ВСУ выстояли под их натиском и что блицкрига не будет. Поэтому враг перешел к смене стратегии.