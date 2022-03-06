Украина выдержала первый удар российской армии, оккупанты меняют стратегию, – Бутусов

К 11 дню войны в Украине даже оккупанты осознали, что ВСУ выстояли под их натиском и что блицкрига не будет. Поэтому враг перешел к смене стратегии.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

Он рассказал о том, что украинским воинам удалось остановить продвижение врага практически на всех направления.

"Украинская армия выстроила линию фронта. Это важное оперативное достижение. Российские колонны потеряли возможность продвижения в любом избранном направлении. Это не означает, что оборона стабилизирована, это означает, что Украина восстановила организованное сопротивление. Поскольку украинское руководство не провело мобилизации оперрезерва и ТРО перед войной, каждый день сопротивления дает нам возможность проводить мобилизацию сил сейчас. Мы укрепляемся", - отметил Бутусов.

Видео дня

По его оценкам напряженной остается обстановка вокруг столицы. Под Ирпенем, Бучей и Макаровым идут ожесточенные бои. Украинские воины не дают врагу прорвать оборону, выйти на Житомирскую трассу и заполучить возможность взять Киев в кольцо. Это дало бы оккупантам возможность перекрыть логистику и доставку подкреплений к обороне столицы.

На Житомирщине враг продолжает наносить удары по жилой застройке.

"По различным городам в Житомирской области Рф наносит ракетные и авиационные удары. Российская армия по чеченскому сценарию просто сносит любые подозрительные дома танками и артиллерией, не проверяя есть ли там жильцы или нет. Однако в ответ на террор россияне несут огромные потери и их группировки постепенно теряют боеспособность", - подчеркнул Бутусов.

По оценкам журналиста, для российской армии сейчас крайне важно помешать украинскому командованию концентрировать резервы.

"Россия продолжает действия на различных направлениях, чтобы удерживать стратегическую инициативу и не позволить украинскому командованию концентрировать резервы. Сковывание украинских войск осуществляется и с помощью авиационного и ракетного террора, разрушения крупнейших городов. Противник пытается закрепиться на южном направлении", - подчеркнул Бутусов.

Сложная обстановка сохраняется и на Харьковщине: там враг продолжает бомбардировки и ракетные удары по городам. Под Харьковом наземных активных боевых действий сейчас нет - слишком дорого они обходятся врагу. Но авиацией, ракетами и артиллерией демонстративно уничтожаются жилые районы Харькова, многоэтажные дома и системы жизнеобеспечения города.

При этом видна подготовка врага к очередной попытке захвата Харькова, - считает Бутусов.

"Российские войска перегруппировываются в районе Балаклеи. Они угрожают охватом Харькова с востока. Но основное направление действий этой группировки - Изюм. Изюм подвергается ударам российской авиации и артиллерии. Попытка россиян захватить город сходу отражена", - подчеркнул журналист.

На Запорожье оккупанты сосредоточились на закреплении в захваченном Энергодаре и на Запорожской АЭС. Одна из группировок оккупантов угрожает Гуляй-Полю и нависает над южным флангом сил ООС.

Также Бутусов сообщил, что россияне строят железную дорогу и пытаются закрепиться в Херсонской и Запорожской областях.

"Очевидно, что активность двух российских группировок в Балаклее и в Пологах создает угрозы на различных направлениях, однако наиболее вероятным направлением их ударов будет попытка сузить коридор снабжения на Донбассе ударами на Изюм с севера и на Гуляй-поле с юга, и заставить украинские войска оставить Донбасс", - говорит аналитик.

Мариуполь продолжает сражаться и отбивать атаки врага под непрерывным обстрелом российской авиации и артиллерии. Россияне стараются выбить из города украинский гарнизон, вынудить его сдаться. Бутусов предположил, что оккупанты намерены превратить Мариуполь во второй Иловайск.

В Волновахе украинские войска продолжают отбивать российские атаки. Россиянам город нужен, чтобы отодвинуть украинские войска от Мариуполя.

А вот на Николаевском направлении ВСУ перешли в контратаку - и отбросили россиян от Николаева и Вознесенска. Атаки врага продолжаются, его главная цель - украинские ключевые порты и Южноукраинская АЭС.

Чернигов, Сумы и Охтырку украинские воины героически продолжают удерживать - несмотря на бомбежки и уничтоженные системы жизнеобеспечения этих городов.

"Неоценимое значение имеет народное восстание на всех оккупированных территориях. Сплоченное сопротивление народа Украины срывает все планы Путина по захвату страны и компенсирует просчеты, допущенные в организации нашей обороны, особенно очевидные на юге. Поэтому любые виды сопротивления, явные или неявные, от каждого гражданина, любая помощь информацией, участием в акциях протеста, диверсии против оккупантов имеют огромное значение", - убежден Бутусов.

Он заявил, что Украина выдержала первый удар, нанесла России большие потери и вынудила перегруппироваться для подтягивания тылов.

Оккупанты вынуждены были также менять стратегию действий.

"После провала попыток окружения Киева и Харькова, российское командование основные усилия сосредоточило на борьбе на коммуникациях и отсечении от Украины Причерноморья и Донбасса. После серии поражений в наземных боях российское командование стало применять откровенно террористическую тактику, и расстреливает жилые кварталы, убивает гражданское население, которое якобы собралось "денацифицировать". . Остановить продвижение российских колонн и сорвать их маневр можно только за счет постоянного давления на их коммуникации. Только применение активной оборонительной тактики на различных направлениях позволит принудить врага к отходу и освобождению нашей земли. Оперативная пауза необходима врагу также для закрепления и восстановления потерь, он также весьма уязвим", - подчеркнул Бутусов.

Среди преимуществ Украины над Россией журналист назвал перевес в численности и превосходство в мотивации и боевом духе. А вот у оккупантов до сих пор больше бронетехники и артиллерии, в авиационном и ракетном вооружении.

Но мы имеем все шансы победить - если продолжим мобилизироваться, вооружаться и проводить подготовку. И если весь народ будет единым целым.