Арахамия заявил, что Трамп собирается с визитом в Украину, и назвал это 'хорошим знаком'

Бывший американский президент Дональд Трамп может приехать с визитом в Украину. Он планирует посетить Киев вместе с несколькими конгрессменами-республиканцами, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине и нашему народу.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в интервью американского телеканалу Fox News. Он отметил, что такие планы Трампа – это "хороший знак".

"Политики начинают прислушиваться к тому, что говорят американские граждане, а они поддерживают предоставление дополнительного оружия отважным украинским солдатам. Думаю, в конце концов это решение примут политики", – сказал Арахамия.

На данный момент неизвестно, когда стоит ждать визита Трампа в Украину.

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Напомним, что ранее Дональд Трамп странно отреагировал на признание Россией "независимости" псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". Он назвал агрессивные действия лидера Кремля Владимира Путина в отношении Украины "гениальными" и "очень сообразительными".

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство американцев считают, что США должны перестать покупать российские нефть и газ и вместе с НАТО закрыть небо над Украиной. Последнее необходимо нашему государству для защиты от ударов с воздуха со стороны России.

Тем временем США позволили странам НАТО поставлять военные самолеты-истребители Украине с целью поддержать ее в войне против российского агрессора. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

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