Арахамия объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия считает, что Украина до сих пор не стала членом НАТО не потому, что "ей чего-то не хватает". А поскольку страны-участницы не хотят принять политическое решение об этом.

Таким мнением он поделился в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вступление в НАТО – это вопрос политического характера. Я не думаю, что нам чего-либо не хватает с точки зрения механизмов, протоколов или стандартов. Потому что были случаи, когда в НАТО принимали членов, которые намного дальше с точки зрения стандартизации были", – заявил нардеп.

По словам Арахамии, Украине же для вступления в НАТО не хватает немного смелости всех стран-членов, так как они принимают это единогласно.

Также "слуга" выразил убеждение, что при желании можно найти и технические причины, объясняющие, почему Украина не готова к вступлению в Североатлантический Альянс.

"Но если надо принимать, то точно можно политически. Это в большей степени зависит от политической позиции, чем от технической, как нам пытались говорить последние 5 лет", – подчеркнул Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер заявил, что Украина, как и Грузия, сможет войти в состав Альянса, когда с этим согласятся все страны, которые являются его членами.