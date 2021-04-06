Арахамія пояснив, чому Україна досі не в НАТО

Глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія вважає, що Україна досі не стала членом НАТО не тому, що "їй чогось не вистачає". А оскільки країни-учасниці не хочуть ухвалити політичне рішення про це.

Такою думкою він поділився в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вступ до НАТО – це питання політичного характеру. Я не думаю, що нам чогось не вистачає з точки зору механізмів, протоколів або стандартів. Тому що були випадки, коли в НАТО приймали членів, які набагато далі з точки зору стандартизації були", – заявив нардеп.

За словами Арахамії, Україні ж для вступу в НАТО не вистачає трохи сміливості всіх країн-членів, оскільки вони ухвалюють це одноголосно.

Також "слуга" висловив переконання, що за бажання можна знайти й технічні причини, які пояснюють, чому Україна не готова до вступу в Північноатлантичний Альянс.

"Але якщо треба ухвалювати, то точно можна політично. Це більшою мірою залежить від політичної позиції, ніж від технічної, як нам намагалися говорити останні 5 років", – підкреслив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер заявив, що Україна, як і Грузія, зможе увійти до складу Альянсу, коли з цим погодяться всі країни, які є його членами.