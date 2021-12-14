Арахамия – о скандале с паспортом РФ у Гогилашвили: не вижу большого общественного значения

В партии "Слуга народа" не видят "большого общественного значения" в расследовании по поводу возможного наличия российского паспорта у экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили. Мол, чиновник, отличившийся скандалом с неповиновением полицейским, уже уволен.

Такое мнение высказал глава фракции СН Давид Арахамия на брифинге после съезда "слуг" 13 декабря. Его слова процитировало "Громадське".

В частности, у нардепа поинтересовались, заинтересованы ли представители монобольшинства в Раде расследовать то, как заместителем главы украинского МВД могли назначить человека, у которого может быть паспорт гражданина РФ.

"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель – нет уже заместителя. Дальше двигаемся", – ответил Арахамия.

Видео дня

Также он добавил, что в Украине специальную проверку проводят в отношении любых чиновников категории "А" Службы безопасности и Министерства внутренних дел.

"Считаю, что за неправильное гражданское декларирование нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация уладится", – сказал "слуга" в ответ на вопрос, нужно ли совершенствовать этот процесс.

Отметим: за Гогилашвили вступился Сергей Сивохо, лидер Нацплатформы примирения и единства. По его словам, экс-чиновника МВД он знает лично и исключительно с хорошей стороны. Политик добавил, что раньше у мужчины действительно был российский паспорт. Выяснять же, есть ли у него такой документ и сейчас, по его мнению, должны компетентные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL: