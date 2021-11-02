Анна Скороход пришла в Раду в траурной одежде: в ноябре они с Поляковым якобы хотели сыграть свадьбу. Фото

Народный депутат Анна Скороход, невеста умершего нардепа Антона Полякова, во вторник, 2 ноября, пришла на работу в Верховную Раду в траурной одежде. По словам политика, она была помолвлена с ним.

У нардепов в ноябре якобы должна была состояться свадьба. Фото Скороход в черной блузке и штанах опубликовали на странице "Телеграф" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Невеста умершего нардепа Антона Полякова Анна Скороход пришла в Раду в траурной одежде. В этом месяце она должна была быть в белом – Поляков и Скороход хотели сыграть свадьбу в ноябре", – говорится под снимком.

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Ранее нардеп говорила, что они планировали свадьбу на день рождения Полякова – 11 ноября, когда ему исполнилось бы 34 года.

Напомним, что во время церемонии похорон Скороход попала в конфликтную ситуацию. Родные умершего были не рады видеть на церемонии прощания женщину, которую называют его сожительницей. В частности, жена покойного Галина Полякова, поинтересовалась, мол, как та посмела появиться в этом месте, а мама убрала из гроба сына цветы, которые туда положила Скороход.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Антон Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Незадолго до этого он якобы встречался с криминальным авторитетом. Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.