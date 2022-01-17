Американский сенатор заявил, что Путин пытается развалить НАТО, и призвал дать сильный ответ

Президент России Владимир Путин своими угрозами – стягиванием войск к границе Украины и требованиями "гарантий безопасности" от НАТО – пытается развалить Альянс, а еще воссоздать Советский Союз в той или иной форме. Соединенные Штаты и другие западные страны должны помешать ему реализовать такой план.

Такое убеждение высказал сенатор-республиканец из штата Юта Митт Ромни. Его выступление в программе "Встреча с прессой" на канале NBC процитировало издание Politico.

"Путин пытается восстановить то, что у него было раньше. Этого нельзя допустить", – заявил он.

Сенатор напомнил: на фоне широко распространенных предположений о том, что Россия собирается вторгнуться в Украину, Путин разместил войска на ее границе, тем самым обострив кризис, начавшийся в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

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Такими действиями, подчернил Ромни, российский лидер ясно дал понять, что, среди прочего, он пытается помешать НАТО – западному альянсу, созданному в 1949 году для противодействия Советскому Союзу в Европе – принять в свой состав Украину и другие бывшие советские страны.

"Путин пытается развалить НАТО, ослабить его. Нам нужен сильный Альянс не только для противодействия России, но и для проявлений Китая", – отметил Ромни, который предупреждал о всплеске российской агрессии еще во время своей президентской кампании 2012 года.

По его словам, например, Запад может заблокировать "Северный поток-2", который должен пройти из РФ в Германию через Балтийское море. Но минувший четверг, 13 января, "сенатские демократы заблокировали усилия Республиканской партии" относительно наложения санкций на российский газопровод.

"Мы должны сообщить ему (Путину. – Ред.), что "СП-2" не будет работать. У него не будет такого богатства, если он предпримет какие-либо действия по свержению правительства в Украине – его закроют", – предупредил Ромни.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия потребовала от Североатлантического альянса отказаться от размещения войск в странах, присоединившихся к нему с 1997 года. Там на такие "уступки" Кремлю идти не собираются.