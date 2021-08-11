Зеленский назначил и.о. главы Харьковской ОГА вместо уволенной Тимчук
Кресло председателя Харьковской ОГА сменило владельца. Исполняющим обязанности главы областной государственной администрации стал Александр Скакун, заменивший уволенную Кабмином 11 августа Айну Тымчук.
Указ о замене Тымчук в день ее освобождения от должности подписал лидер украинского государства Владимир Зеленский. Текст был опубликован вечером в среду на сайте Офиса президента.
Отметим, что Скакун с января 2017 года был заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации.
Тымчук, у которой было более чем 20 лет стажа госслужбы, стала руководить Харьковской ОГА 27 ноября 2020 года. Более детально об уже уволенной чиновнице, а также ее декларации, можно почитать в нашей новости по ссылке.
47 летний чиновник получил два высших образования (как юрист и менеджер-экономист).
С 1993 по 1994-й служил в армии. В следующий год устроился в СБУ в городе Харьков, где проработал до 2017-го.
После этого он получил кресло заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации, на котором пробыл четыре года.
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