Кабмин уволил главу Харьковской ОГА и принял еще ряд кадровых решений. Все подробности

Глава Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук уволена с поста. Такое решение приняло правительство Украины 11 августа.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Кроме Тимчук, увольнения коснулись и других топ-чиновников.

В частности, принято решение об отставке первого заместителя министра образования и науки Николая Кизима, а также заместителя министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрея Витренко. Причем, последний назначен на должность первого заместителя министра образования и науки

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Также решением Кабмина прекращены временные полномочия главы правления АО "Укрзализниця" Ивана Юрика и члена правления Николая Иванинива. Новым исполняющим обязанности главы правления украинской железной дороги назначен Александр Камышин.

Озвучены во время заседания правительства и следующие победители в конкурсе на вакантные государственные должности категории "А" (корпуса в Кабмине и заместители).

Председатель Государственной инспекции энергетического надзора – Слободян Руслан Александрович ;

Первый заместитель председателя Государственной службы по вопросам труда – Дегнера Игорь Анатольевич;

Заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Жора Виктор Владимирович.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ просочилась информация о том, кто может занять должность главы Харьковской ОГА после отставки Тимчук.