Абрамович приехал в Киев с попыткой возобновить мирные переговоры между Украиной и РФ – Bloomberg
Российский миллиардер Роман Абрамович якобы прибыл в Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между Украиной и РФ. Они зашли в тупик после обнародования доказательств зверств российских оккупантов против мирных жителей.
Данные о такой поездке бизнесмена и владельца футбольного клуба "Челси" неофициальны. Информацию 16 апреля обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на "людей, осведомленных в этом вопросе".
Заявляется, что Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления дипломатического диалога.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что Абрамович на переговорах представлял сторону, выступающую за дипломатическое решение войны.
Глава нашей страны говорил: он считает, что такая третья сторона также должна быть. Это лучше, чем "когда разговаривают две стороны: одна за то, чтобы остановить войну, а другая – за то, чтобы полностью уничтожить этот народ".
В интервью украинским изданиям, опубликованном в субботу, 16 апреля, Зеленский сказал, что переговоры зашли в тупик, потому что Украина не будет торговать своей территорией и людьми.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Абрамович выступает модератором между делегациями Украины и Российской Федерации.
В Турции же заявили, что олигарх пользуется доверием президента РФ Владимира Путина. Именно этот факт стал причиной появления Абрамовича в Стамбуле во время очередного раунда российско-украинских мирных переговоров.