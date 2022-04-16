Российский миллиардер Роман Абрамович якобы прибыл в Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между Украиной и РФ. Они зашли в тупик после обнародования доказательств зверств российских оккупантов против мирных жителей.

Данные о такой поездке бизнесмена и владельца футбольного клуба "Челси" неофициальны. Информацию 16 апреля обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на "людей, осведомленных в этом вопросе".

Заявляется, что Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления дипломатического диалога.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что Абрамович на переговорах представлял сторону, выступающую за дипломатическое решение войны.

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Глава нашей страны говорил: он считает, что такая третья сторона также должна быть. Это лучше, чем "когда разговаривают две стороны: одна за то, чтобы остановить войну, а другая – за то, чтобы полностью уничтожить этот народ".

В интервью украинским изданиям, опубликованном в субботу, 16 апреля, Зеленский сказал, что переговоры зашли в тупик, потому что Украина не будет торговать своей территорией и людьми.

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