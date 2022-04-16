Зеленский объяснил роль Абрамовича на переговорах с Россией

Российский миллиардер, владелец "Челси" Роман Абрамович на переговорах между страной-террористом и Украиной представлял сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и прекращение войны. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он считает, что такая третья сторона также должна быть. Это лучше, чем "когда разговаривают две стороны: одна за то, чтобы остановить войну, а другая – за то, чтобы полностью уничтожить этот народ", сказал гарант.

Посему с этой стороны есть люди, которые еще могут рассчитывать на любые переговоры. Об этом Зеленский рассказал в ходе встречи в Киеве с украинскими журналистами 16 апреля.

"Я думаю, что Абрамович есть в составе этой делегации, я не знаю обо всех других, но то, что мне говорили, и та информация, которая у меня есть, он представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и о приостановлении войны. И, опять же, никто не может гарантировать, что это все правда, что это не какая-то игра, но тем не менее, я считаю, что это лучше, чем когда разговаривают две стороны: одна за то, чтобы остановить войну, а другое за то, чтобы полностью уничтожить этот народ", – отметил гарант.

Видео дня

Ранее стало известно, что олигарх принял непосредственное участие в последнем раунде переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. В сети также появилось видео, на котором Абрамович сидит в зале и через наушники слушает выступление кого-то из участников переговоров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил роль Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией. По словам чиновника, он выступает модератором между делегациями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Подоляк отметил, что бизнесмен является крайне эффективным посредником между российской и украинской сторонами.

"Он частично модерирует процесс, чтобы не было какого-либо недоразумения на входе. То есть, когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса", – сказал Подоляк.

Как писал ранее OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский олигарх Абрамович пользуется доверием диктатора Владимира Путина. Именно этот факт стал причиной его появления в Стамбуле во время очередного раунда российско-украинских мирных переговоров.