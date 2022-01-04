'А в Тверь слабо?': украинцы отреагировали на жалобы Медведчука, что его дочь не пустили на учебу в Швейцарию

Украинцы бурно отреагировали на жалобы народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медвечука на то, что его дочь не пустили на учебу в Швейцарию. Пророссийского политика упрекнули в лицемерии, и посоветовали доучить дочь в России место Европы.

Свои мнения украинцы выразили на Facebook странице OBOZREVATEL. Чаще всего политику напоминали его нарративы о "русском мире" и "загнивающем западе" и в это же время осуждали желание отправить ребенка на учебу в Европу.

Также Медвечуку посоветовали лучше поехать к своему куму – президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Многие украинцы с иронией намекнули, что "хорошие университеты" есть в Магадане и на Колыме.

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В частности, многие отмечали, что желание Медвечука является очень показательным, ведь даже несмотря на свою пророссийскую позицию, он желает своему ребенку европейского образования и дальнейшей карьеры в цивилизованном мире.

"Такое странное раздвоение личности – нам предлагают русский мир, а сами стремятся в Европу. Нужна помощь психиатра", – рассуждают украинцы о заявлениях Медвечука.

Также многие пользователи соцсети заявили, что с юмором восприняли жалобы Медвечука и поразились отсутствием у него логики.

"А как он на каждом повороте хаял Европу и агитировал за таможенный союз Путина и Лукашенко?! Пусть тогда свою дочурку учит в Гомеле или Челябинске", – пишут в соцсети о словах нардепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь народного депутата от ОПЗЖ Виктору Медведчука не пустили на учебу в Женеву. По словам политика, в начале сентября его дочь собиралась уехать на занятия. Однако за два дня до этого ей сообщили об аннулировании визы. "Западный мир и здесь проявился", – прокомментировал такое решение нардеп. При этом он снова заговорил о "внешнем управлении США и Запада".

Напомним, в феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Кроме них под ограничительные меры тогда попали еще несколько физических и юридических лиц.

Также нардепа подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму.