70% жителей Германии, Франции, Италии и Польши поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

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Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Польши поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Также европейцы выступают за введение жестких санкций против России.

Французский институт общественного мнения (IFOP) провел масштабное социологическое исследование относительно войны РФ против Украины. Респондентами стали немцы, итальянцы, поляки и французы. Именно в этих странах проживает более половины всего населения ЕС.

По итогам опроса стало известно, что вступление Украины в Евросоюз поддерживает 70% респондентов, из них:

в Польше – 92%;

в Италии – 72%;

в Германии – 68%;

во Франции – 62%;

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Также 79% респондентов поддерживают жесткие санкции против РФ, а 67% выступают за предоставление Украине вооружения.

Более 90% опрошенных негативно относятся к главе РФ Владимиру Путина, а президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 75% респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Европейского союза 10 марта единогласно признал европейские устремления Украины и согласился поддержать его в этом направлении. Лидеры стран-членов предложили Еврокомиссии предоставить свои выводы по поводу заявки Украины на членство в ЕС.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что наше государство с вероятностью в 100% станет членом ЕС.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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