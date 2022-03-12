70% жителей Германии, Франции, Италии и Польши поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос
Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Польши поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Также европейцы выступают за введение жестких санкций против России.
Французский институт общественного мнения (IFOP) провел масштабное социологическое исследование относительно войны РФ против Украины. Респондентами стали немцы, итальянцы, поляки и французы. Именно в этих странах проживает более половины всего населения ЕС.
По итогам опроса стало известно, что вступление Украины в Евросоюз поддерживает 70% респондентов, из них:
в Польше – 92%;
в Италии – 72%;
в Германии – 68%;
во Франции – 62%;
Также 79% респондентов поддерживают жесткие санкции против РФ, а 67% выступают за предоставление Украине вооружения.
Более 90% опрошенных негативно относятся к главе РФ Владимиру Путина, а президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 75% респондентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Европейского союза 10 марта единогласно признал европейские устремления Украины и согласился поддержать его в этом направлении. Лидеры стран-членов предложили Еврокомиссии предоставить свои выводы по поводу заявки Украины на членство в ЕС.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что наше государство с вероятностью в 100% станет членом ЕС.
Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!