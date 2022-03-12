Украина на 100% будет в Евросоюзе, процесс начат, – Кулеба

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что процесс вступления Украины в Европейский союз уже начался. Он подчеркнул, что наше государство с вероятностью в 100% станет членом ЕС.

Политик отметил, что состоявшийся накануне в Версале саммит Совета ЕС показал прогресс в перспективе государства на вступление в союз. Это революция, отвечающая интересам Украины и запускающая процесс нашего членства, сказал Кулеба в эфире телемарафона в пятницу, 11 марта.

По словам чиновника, Украина ожидала, что по итогам саммита в ЕС будет принято решение рассмотреть заявку Украины по ускоренной процедуре. В то же время Кулеба добавил, что саммит в Версале был неформальным, поэтому его итог – не решение Европейского союза.

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"Но то, что сегодня ночью произошло, если сравнивать с тем, что у нас было три недели назад, то это революция, которая отвечает интересам Украины и запускает процесс нашего членства в ЕС", – сказал Кулеба.

Глава ведомства подчеркнул: теперь Украина точно станет членом Европейского союза и это только вопрос времени – это не произойдет через день или неделю.

"Теперь нас поставили на рельсы и наш поезд уехал в сторону ЕС. Поэтому это решение неформального саммита нельзя оценивать как-то однозначно. Здесь есть нюансы. Теперь вопрос только во временных рамках. С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь – это вопрос времени. Мы будем работать над тем, чтобы это стало как можно быстрее", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Европейского союза 10 марта единогласно признал европейские устремления Украины и согласился поддержать его в этом направлении. Лидеры стран-членов предложили Еврокомиссии предоставить свои выводы по поводу заявки Украины на членство в ЕС.