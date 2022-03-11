Процесс начался: лидеры ЕС дали старт евроинтеграции Украины

Совет Европейского союза единогласно признал европейские устремления Украины и согласился поддержать ее в этом направлении. Лидеры стран-членов предложили Еврокомиссии предоставить свои выводы относительно заявки Украины на членство в ЕС.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте совета ЕС по итогам встречи в Версале в четверг, 10 марта. На заседании в частности обсуждалась война России против Украины.

Лидеры Европейского союза заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с украинском государством, поскольку Украина "принадлежит европейской семье". В то же время о предоставлении Украине статуса кандидата или ускоренной процедуре вступления государства в ЕС в документе не упоминается.

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"Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить свое мнение по этому заявке. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее движении по европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", – говорится в заявлении.

Государства-члени Евросоюза также подтвердили, что будут оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку из-за российской агрессии.

"Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые санкции", – заявили в Совете ЕС.

На своей странице в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа назвал заседание в Версале историческим. Он отметил, что после пяти часов жарких дискуссий все лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции.

"Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", – написал он.

В то же время, как пишет издание Reuters лидеры стран-членов ЕС разделились во мнениях относительно Украины. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что в Евросоюз нельзя вступить за одну ночь. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также добавил, что ускоренного процесса вступления в ЕС не существует и он может растянуться на месяцы или годы.

Европарламент 1 марта принял резолюцию, которая запустила работу институтов ЕС над вступлением Украины в Союз. После завершения работы страна получит статус кандидата в блок, а только после этого сможет претендовать на полноценное членство (до этого идут консультации). Обычно процедура может занимать от нескольких лет до десятилетий. Однако в случае с Украиной предлагают использовать новую специальную короткую процедуру.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина добивается немедленного и полноценного членства в Европейском Союзе. Речь идет не о перспективах или кандидатстве, а о приеме нашей страны в состав ЕС прямо сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Европарламента в формате онлайн.