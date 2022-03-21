13 стран подписали заявление о срочной модернизации ПВО Украины

Ряд западных стран в понедельник, 21 марта, подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины". В частности, обновления украинского ПВО требуют 13 стран-партнеров нашего государства.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он также выразил благодарность за поддержку Украины в это непростое время.

"Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление "О безотлагательной необходимости модернизации системы ПВО Украины". Искренне благодарен за поддержку Украины в это непростое время" , – отметил Стефанчук.

Видео дня

Напомним, в Офисе президента Украины обнародовали видео, показывающее разрушительные масштабы российской войны на нашей земле. Армия страны-агрессора нарушает все международные законы, нанося удары по гражданским объектам и мирным людям. Ролик, адресованный Конгрессу США, был опубликован 16 марта, в 21-й день масштабного российского вторжения. Ведомство призвало Америку помочь закрыть небо над Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на значительные успехи Вооруженных сил Украины и сил территориальной обороны, путинский режим прибегает к варварству и бомбардирует жилые районы и гражданскую инфраструктуру. В связи с этим, Украина уже неоднократно обращалась к НАТО и западным партнерам с требованием закрыть небо над Украиной и уберечь жизнь мирных людей от авиации российских захватчиков. Как это работает и что даст закрытие неба – читайте в материале OBOZREVATEL.

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